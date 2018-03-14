Отечественные киноделы анонсировали новый фильм по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Картина должна выйти в прокат к 2021 году, сообщает ТАСС.

Режиссёром и сценаристом фильма назначен Николай Лебедев, за плечами которого хиты «Легенда №17» и «Экипаж». Продюсерами картины выступают Константин Эрнст (Первый канал), Игорь Толстунов («Профит»), Леонард Блаватник («Амедиа Продакшн») и Рубен Дишдишян («Марс Медиа»). На производство выделено 800 млн рублей. Для сравнения, «Викинг» был снят за 1,250 млрд рублей.

«Мастер» — один из важнейших русских текстов ХХ века, который история и люди дополнили полифонией собственного прочтения. Технологическое состояние российского кинематографа сегодня позволяет приступить к экранизации, адекватно воспроизводящей фантасмагорию булгаковского воображения. То, что роман никогда не был закончен автором и в нем остаются зазубрины, — лишний повод надеяться, что удастся сделать сильную картину, так как экранизации завершенных и совершенных романов никогда не получаются равными первоисточнику. Продюсер Константин Эрнст

Знаменитый классический роман Михаила Булгакова экранизировали уже несколько раз. В 1971 году вышла киноверсия от Анджея Вайда. В 1972 году — картина Александра Петровича. В 1989 году режиссер Мацей Войтышко выпустил четырехсерийный телефильм. В 1994 году «Мастера и Маргариту» снял Юрий Кара, но из-за разногласий постановщика и продюсеров фильм вышел лишь спустя 17 лет. В 2005 году свою версию представил Владимир Бортко в виде сериала из 10 эпизодов. В ней главные роли сыграли Олег Басилашвили (Воланд), Александр Галибин (Мастер), Анна Ковальчук (Маргарита) и другие российские актёры.

Смотрите также Русская фантастика: фильмы, которые выйдут в 2018 году Чего нам ждать от «Черновика» и «Майора Грома» и что ещё задумали российские режиссёры. Нас ждут русский «Гарри Поттер», русское «Начало» и адское кино про деградацию.