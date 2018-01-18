«Мир фантастики» — русское издание, и к отечественной фантастике у нас интерес особый. Это не значит, что мы делаем ей поблажки, — наоборот, мы к ней строги. За те пять лет, что я работаю киноредактором МирФ, только один российский фильм получил от нас хотя бы 8 баллов (это были «Смешарики»). Но мы «болеем» за само существование русской кинофантастики, хотим, чтобы она стала лучше, чтобы фильмы окупались в прокате и просто были стоящими. Чтобы, в конце концов, не было стыдно перед всем миром.

2017 год в этом плане можно считать удачным. Конечно, «Защитники» провалились и опозорились, но разве кто-то ожидал иного? Зато «Последний богатырь» и «Притяжение» заработали рекордные суммы в прокате, да и короткометражка про майора Грома оказалась неплохой. Мы живём во вторую «эпоху спорных блокбастеров» — и это хорошо. Кинопроизводство в России снова ожило. Значит, есть надежда и на нечто большее.

Конечно, до Голливуда нашим фантастическим фильмам по-прежнему как до Луны. Включать их в ожидания года наравне с картинами Спилберга и Дель Торо было бы смешно. А вот составить отдельный список — почему бы нет? Попробуем, как и в прошлом году, прикинуть, чего ждать от российских премьер, анонсированных на 2018 год. Не будем ни отвергать фильмы только потому, что они отечественные, ни делать им поблажки по той же причине. Без снобизма — но и без ура-патриотизма.

Ваши документы (Papers, Please)

Когда? 27 января (закрытая премьера)

Что? Антиутопия, короткометражный фильм (11 минут). Экранизация игры Papers, Please.

О чём? Об Арстоцке, грейтест кантри ин зе ворлд! Все хотят попасть в великую и славную Арстоцку, поэтому её совсем-не-тоталитарным властям пришлось установить совсем-не-бюрократический визовый режим. Главный герой работает в пограничном контроле, решая, кого пустить в Арстоцку, а кого нет.

Кто снимает? Режиссёр и сценарист Никита Ордынский — относительный новичок, на его счету только другие короткометражки. Зато в главной роли — опытнейший актёр Игорь Савочкин («Ночной дозор», «Чёрная молния», «Левиафан»), по которому уже в трейлере видно, что в типаж он вписался идеально.

Чего ждём? Злую сатиру, пародирующую бюрократические режимы. И напряжённую драму с элементами триллера. Как и в игре, главному герою придётся идти на сделки с совестью и рушить чужие судьбы — или поддаваться на мольбы и уговоры и рисковать своей карьерой.

Магия превыше всего

Когда? Февраль 2018

Что? Городское фэнтези, короткометражный фильм (35 минут).

О чём? В России существует тайное сообщество магов, которое скрывается от «маглов». Простых людей волшебники считают ничтожествами и недочеловеками. Маги сваливают на немагов убийства, совершённые в ходе чародейских разборок, и подумывают устроить им небольшой геноцид. Главный герой Бахрушин служил у волшебников начальником службы безопасности, но однажды потерял свой магический дар. Теперь ему нужно скрыть это от коллег и предотвратить войну магов с немагами.

Кто снимает? Большинство создателей фильма до этого работало только над аналогичными короткометражками. Для режиссёра Екатерины Краснер, например, это будет четвёртый короткометражный фильм. Куда более опытен Василий Зотов, исполнитель главной роли. Он особенно известен как актёр озвучания — его голосом говорят многие герои Мартина Фримена.

Выйдет ли хорошее кино? Замысел оригинальный — смешать городское фэнтези типа «Фантастических тварей» с триллером в духе «Гаттаки». Трейлер радует не столько спецэффектами, сколько неожиданно хорошей актёрской игрой и атмосферой в духе «Гарри Поттера»

Но всё-таки не завышайте свои ожидания. «Магия превыше всего» не крупный кинопроект, а нечто вроде любовно сделанного фанатского фильма по «Поттеру», только в собственной вселенной. Для создателей он станет пробой пера и, возможно, шагом на пути к более масштабным проектам.

Рубеж

Когда? 22 февраля 2018

Что? Драма о попаданце в прошлое.

О чём? Главный герой обретает чудесную способность перемещаться во времени. Поначалу его преследуют видения из прошлого — он видит события, происходившие на этом месте много лет назад. А в какой-то момент он и сам в виде призрака проваливается во времена блокады Ленинграда.

Кто снимает? Режиссёр Дмитрий Тюрин раньше фантастикой не занимался — в основном снимал мелодрамы («Жажда», «Ласточкино гнездо»). А вот сценарий написал Александр Шевцов, известный по другому попаданческому кино: дилогии «Мы из будущего». В главной роли — известный актёр Павел Прилучный («На игре», «Геймеры»).

Выйдет ли хорошее кино? Обычно, когда герои русской фантастики попадают в прошлое, они начинают давать советы Сталину и строить великую Россию. Но судя по трейлеру, эта история — совсем другого плана. Это не альтернативно-исторический боевик, а сентиментальная драма, и сюжет посвящён не изменению прошлого, а его выяснению. Герой пытается расследовать дело семидесятилетней давности и узнать, что случилось с его семьей. Если он и попытается изменить прошлое, то разве что для спасения своего прадеда.

Черновик

Когда? 15 марта 2018

Что? Фантастика о параллельных мирах. Экранизация одноимённого романа Сергея Лукьяненко.

О чём? Завязка напоминает «Никогде» (оно же «Задверье») Нила Геймана: герой, простой москвич, вдруг оказывается «стёрт» из документов и памяти людей. Вскоре выясняется, что он избранный, только вместо Хогвартса его берут работать таможенником на перекрёстке параллельных измерений. Герой посещает несколько миров и раскапывает кое-что неприятное: похоже, для кого-то наш мир — лишь полигон для экспериментов…

Кто снимает? Режиссёр Сергей Мокрицкий, известный по успешной военной драме «Битва за Севастополь», а также как очень опытный оператор. В главной роли — молодой Никита Волков («Танцы насмерть», «Дед Мороз: Битва магов»), но более известны актёры в ролях второго плана: Юлия Пересильд и Андрей Мерзликин.

Выйдет ли хорошее кино? Сергей Лукьяненко уже видел фильм, и ему почти всё нравится. Конечно, он лицо заинтересованное, но ожидать провала и правда нет причин. Команда у проекта внушительная и опытная, а первоисточник отлично подходит для экранизации. Сюжет «Черновика» разворачивается в Москве и её альтернативных версиях, так что по технической сложности это те же «Дозоры».

Чего-то уровня «Дозоров», с поправкой на современные технологии, мы и ждём. Судя по трейлеру, экранизация нас ждёт более-менее точная, но с небольшими отступлениями. Миры, показанные в трейлере, отличаются от описанных в книге — похоже, в фильме они более зрелищные и разнообразные.

Настораживают только планы сделать ещё и телеверсию в виде сериала. Опыт подсказывает, что эти два подхода не всегда сочетаются. Многие фильмы, выпущенные таким образом («Тёмный мир: Равновесие», польский «Ведьмак»), в итоге выглядели как порезанные сериалы или их растянутые эпизоды.

Кстати, об одном из таких…

Гоголь. Вий / Гоголь. Страшная месть

Когда? 5 апреля 2018 / 31 августа 2018

Что? Мистический детектив по очень отдалённым мотивам книг Гоголя. Полнометражные версии эпизодов телесериала «Гоголь» канала ТВ-3, продолжения фильма «Гоголь. Начало»

О чём? О Николае Васильевиче Гоголе. По сюжету сериала, отец русской готики писал свои книги на основе реальных мистических историй, которые он расследовал. На сей раз Гоголь ловит в селе Диканька загадочного Всадника, который нападает на красных дивчин. А помогает писателю Хома Брут — в этом фильме он экзорцист, охотник на ведьм и мастер восточных единоборств.

Кто снимает? Всё тот же режиссёр Егор Баранов, что снял «Гоголь. Начало». В роли Гоголя — Александр Петров из сериала «Метод», а прославленному Олегу Меньшикову досталась роль сыщика по фамилии Гуро.

Выйдет ли хорошее кино? Ждём клюквенную, но этим по-своему и симпатичную готику а-ля рюс в антураже XIX века — очередную вариацию на тему «Сонной лощины» Бёртона. В этом плане сериал «Гоголь» можно назвать духовным наследником фильма «Вий» 2014 года (он похож на него больше, чем трейлеры официального продолжения, о котором ниже). Сама идея сделать Гоголя эдаким Видоком или Ван Хельсингом кажется бредовой для нашей культуры — но в западном кино подобное давно никого не удивляет. У них там и президент Линкольн охотился на вампиров, и Герберт Уэллс лично летал на машине времени.

Майор Гром: Чумной доктор

Когда? 2018, точной даты нет

Что? Детектив с элементами супергероики, экранизация комиксов Bubble.

О чём? О майоре полиции Игоре Громе, обладателе крутой кепки, навыков рукопашного боя и несгибаемой честности. И о Чумном Докторе — террористе и мстителе, который линчует казнокрадов и «оборотней в погонах» и выкладывает в интернет ролики с призывами к мятежу.

Кто снимает? Те же, кто снял короткометражку «Майор Гром», где этот герой обезвреживал грабителей банка. Режиссёр — Владимир Беседин, в роли майора — Александр Горбатов. Глава Bubble Comics Артём Габрелянов — продюсер и соавтор сценария.

Выйдет ли хорошее кино? Короткометражка была на удивление удачной — смешной, с хорошими драками, заводной музыкой и симпатичным героем. Эдакий Kingsman по-русски, почти не связанный с первоисточником и ничуть от того не страдающий. Но полнометражный фильм будет основан именно на серии комиксов, а она славится злободневными политическими темами.

В какую сторону сатира нацелена в фильме, сказать трудно. С одной стороны, Чумной Доктор — злодей. С другой, он похож на V из «Вендетты», показанного глазами его врагов. Немалая часть аудитории может одобрить взгляды, а то и методы Доктора. Крамольные идеи не обязательно высказывать устами героя — порой им достаточно просто прозвучать. От точно взвешенной доли сарказма зависит, как зрители воспримут «Грома»: как верноподданническое кино или как бунтарское.

Судя по тизеру, проблемой фильма может стать не политика, а ориентация на западную аудиторию. Мы не против, чтобы российскую действительность приукрашивали, но превращать Петербург в типичный Нью-Йорк с таксистами-индусами — это перебор. Впрочем, ролик сделан качественно, а кредит доверия после короткометражки велик. Ждём первый настоящий русский кинокомикс.

Инволюция

Когда? 2018 год, точной даты нет

Что? Апокалиптическая драма.

О чём? У человечества начинается инволюция — эволюция наоборот. Всё больше людей дичают и становятся похожими на зверей. В городах начинается эпидемия убийств, самоубийств, изнасилований и просто неадекватного поведения. И среди всего этого бедлама главный герой по имени Хемминг ищет свою девушку.

Кто снимает? Это совместный российско-германский проект с участием актёров из разных стран. Режиссёр Павел Хвалеев до этого снял ужастик «Три» и драму «Рандом». От России в актёрском составе — Алёна Константинова («Привычка расставаться», «Хроники параноика»), а вот западные актёры в основном новички с парой инди-проектов за плечами.

Выйдет ли хорошее кино? По описанию сюжета «Инволюция» кажется как минимум необычной. В трейлере её холодные упадочные пейзажи смотрятся неплохо, напоминая последние работы Дени Вильнёва. К сожалению, трейлер показывает ещё и диалоги и актёрскую игру — и вот они не радуют. Изображая «озверевших» людей, актёры переигрывают, кричат и кривляются. Видно, что состав неопытный.

Фильмы, перенесённые с 2017 года

Об этих картинах мы уже писали год назад, но создатели не успели выпустить их к обещаной дате. Вспоминаем, что о них известно, и обновляем информацию, где нужно.

За гранью реальности

Когда? 1 марта 2018

Что? Криминальная история про людей с суперсилами.

О чём? Авантюрист Майкл проиграл в карты экстрасенсу, работающему на мафию. Чтобы не отдавать долг, он решает ограбить казино и собирает команду жуликов со сверхспособностями. Часть событий будет разворачиваться в «астральном» измерении, напоминающем мир снов из «Начала».

Кто снимает? Александр Богуславский, один из создателей постапокалиптического сериала «Выжить после». Майкла играет серб Милош Бикович («Духless 2»), а помимо него в картине появится сам Антонио Бандерас в роли мафиози.

Выйдет ли хорошее кино? Из такого сюжета можно сделать неплохой фильм о великом ограблении в духе «Иллюзии обмана» с элементами фантастики. Начало трейлера наводит именно на такие ассоциации.

Но настораживают очень банальное название, пафосный слоган «Когда бросаешься в бездну — создается иллюзия полета» и вторая половина трейлера. Лишняя серьёзность, каша из спецэффектов и попытка сделать своё «Начало» такую историю могут только погубить.

Путешествие в Китай: Тайна Железной маски

Что? Приключения с элементами фэнтези

Когда? 16 августа 2018

О чём? Продолжение фильма «Вий», из названия которого убрали Вия. И правильно сделали, потому что Гоголем тут и не пахнет. Герой первого фильма, картограф Джонатан Грин, продолжает путешествие на восток. По приказу Петра I Грин отправляется в Китай, где у «Вия» были лучшие зарубежные сборы, и снова натыкается там на всякую чертовщину. А ещё за героем увязывается беглый узник в железной маске.

Кто снимает? Те же люди, что работали над «Вием»: режиссёр Олег Степченко, в главной роли Джейсон Флеминг. А в качестве свадебных генералов в отдельных эпизодах появятся ветераны: Арнольд Шварценеггер, Джекки Чан, Чарльз Дэнс и Рутгер Хауэр.

Выйдет ли хорошее кино? Кассовое — уж точно. «Вий» отлично заработал в китайском прокате, хотя специально под Китай заточен не был. А «Путешествие в Китай» во всём, вплоть до названия, словно кричит: «Китайцы, дайте ещё денег!» Ну а в третьей части Грина погонят в Индию, покорять миллиард фанатов Болливуда.

Что до качества, то «Вий» по российским меркам был фильмом неплохим, пусть и клоном «Сонной лощины». Если сиквел выйдет хотя бы на том же уровне, это можно считать успехом. Увы, трейлер пока создаёт ощущение, что «Путешествие в Китай» — комедия про кун-фу и пиратов, где не осталось и следа от мистической атмосферы первой части.

Ампир V

Что? Социальное городское фэнтези про вампиров. Экранизация романа Виктора Пелевина

Когда? Ноябрь 2018

О чём? Парень по имени Роман становится вампиром и узнаёт, что человечество всего лишь стадо скота, которое разводят для прокорма высшей расы упырей. Чтобы стать достойным вампиром, Рома должен познать гламур, дискурс и ещё много страшных слов.

Кто снимает? Виктор Гинзбург, на счету которого предыдущая экранизация Пелевина: «Generation П». Актёров пока объявлено только два. Главного героя сыграет Павел Табаков — сын Олега Табакова, а одного из вампиров — рэпер Oxxymiron

Выйдет ли хорошее кино? Если судить по отзывам на «Generation П», то поклонникам Пелевина и фильмов о прогнившем обществе потребления типа «Духless» экранизация вполне может понравиться. А многие простые зрители останутся в недоумении, что за чертовщину им показали.

А дальше нас ждёт 2019! «Кома», фильм Никиты Аргунова в жанре сюрреалистического постапокалипсиса должен был войти в этот список, но недавно его перенесли на 2019 год. Возможно, это и к лучшему: будет больше времени на доработку. Тизер: «Кома» После провальных «Защитников» и «Мафии» мы серьёзно сомневаемся, что студия Enjoy Movies способна выпустить приличное фантастическое кино. Но режиссёр «Комы» всё-таки не Сарик Андреасян, да и графика в трейлере выглядит впечатляюще. Так что будем следить за проектом с осторожным интересом. А ещё в 2019 году нам обещают космооперу-антиутопию «Вратарь галактики» про то, как спортсмены защищают Землю в космическом состязании. Уже опубликован первый тизер. Тизер: «Вратарь галактики»