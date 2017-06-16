Режиссёр Хорхе Р. Гутьеррес анонсировал вторую часть анимационного мультфильма «Книга жизни». Об этом сообщает издание The Entertainment Weekly со ссылкой на самого режиссёра.

Сейчас сиквел находится на ранней стадии производства. Пока ещё неизвестно, вернутся ли к своим ролям актёры озвучки из первой части. Но авторы обещают, что новый фильм расскажет «более глубокую историю» и покажет «больше захватывающих миров».

«Книга жизни» — это анимационный мультфильм Хорхе Р. Гутьерреса, вышедший в 2014 году. Он описывает романтическую историю любви на фоне празднования Дня мёртвых в Мексике. Мультфильм было тепло принят критиками и зрителями, в том числе и за необычную манеру рисунка.