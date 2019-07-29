Режиссёр «Сумерек» экранизирует комикс «Язычница»

Режиссёр первой части «Сумерек» Кэтрин Хардвиг выступит постановщиком фильма по комиксу «Язычница» от Наташи Альтеричи. Она также станет исполнительным продюсером нового проекта.

Экранизацией займутся студии Constantin Film и Universe Films, сообщает Variety. Сценарий для картины напишет Керри Уильямсон («Тайна семи сестёр»).

Сюжет оригинального комикса рассказывает о девушке-викинге по имени Эйдис, рождённой во время войны, страданий и подчинения женщин. Её изгоняют из деревни за то, что Эйдис целует другую девушку. Озлобленная, она решает пойти против самого Одина.