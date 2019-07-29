Режиссёр первой части «Сумерек» Кэтрин Хардвиг выступит постановщиком фильма по комиксу «Язычница» от Наташи Альтеричи. Она также станет исполнительным продюсером нового проекта.

Экранизацией займутся студии Constantin Film и Universe Films, сообщает Variety. Сценарий для картины напишет Керри Уильямсон («Тайна семи сестёр»).

Сюжет оригинального комикса рассказывает о девушке-викинге по имени Эйдис, рождённой во время войны, страданий и подчинения женщин. Её изгоняют из деревни за то, что Эйдис целует другую девушку. Озлобленная, она решает пойти против самого Одина.

Режиссёр «Сумерек» экранизирует комикс «Язычница»

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Евгения Блинова
Евгения Блинова
Меня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.

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