Известный режиссёр Баз Лурман («Великий Гэтсби», «Австралия», «Мулен Руж») приобрёл права на экранизацию классического романа «Мастер и Маргарита». Он планирует приступить к работе над киноадаптацией вместе с партнёрами, у которых сейчас также владеют правами — это американский продюсер Грэйс Лох («Машина времени в джакузи») и российский продюсер Светлана Мигунова-Дали («Легенда № 17»). В списке исполнительных продюсеров также числятся Эндрю Форман, Майкл Лэнг, Невин Шэлит и другие.

Сперва Лурман собирается отснять байопик про Элвиса Пресли, над которым начнётся работа в феврале 2020-го. К адаптации романа он приступит чуть позже. Пока не утверждено, кто именно займёт режиссёрское кресло — впрочем, Лурман не против попробовать и сам.

На протяжении почти 20 лет у меня была невероятная связь с «Мастером и Маргаритой», и я давно искал возможность получить права на эту экстраординарную книгу. Я очень рад, что наконец-то открылась возможность заняться интерпретацией этой выдающейся работы. Баз Лурман, режиссёр

В августе 2019 года ТАСС рассказывал, что в 2020-м стартуют съёмки новой российской версии «Мастера и Маргариты» — от Николая Лебедева («Экипаж», «Легенда №17»). По тем данным информагентства, экранизация может стать одним из самых дорогих фильмов в стране — с бюджетом в 800 миллионов рублей. Картина уже получила поддержку Фонда кино. С лета новостей об адаптации так и не было.

Роман Булгакова уже неоднократно экранизировали, приведём лишь несколько. Одна из первых киноверсий — «Пилат и другие» — вышла в 1972 году от Анджея Вайды, в неё вошла только линия Понтия Пилата. В том же году свет увидела картина Александра Петровича. В 1989 польский режиссёр Мацей Войтышко выпустил четырехсерийный ТВ-фильм (или мини-сериал). В 1994 году «Мастера и Маргариту» снял Юрий Кара, но из-за разногласий постановщика и продюсеров фильм вышел лишь спустя 17 лет. А в 2005 году увидел свет сериал Владимира Бортко.