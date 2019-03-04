Режиссёры мультфильма «Ральф против интернета» рассказали, что фанаты очень заинтересованы в проекте от Disney с участием всех принцесс студии. Рич Мур и Фил Джонстон получили очень много вопросов от зрителей по этому поводу, пишет CBR.
Когда ты в Стокгольме, тебя спрашивают: «А вы не думали снять фильм о принцессах?». Мне кажется, это хорошая идея для обсуждения, потому что где бы мы не были, у все примерно одна реакция <…> Люди наконец понимают, что принцессы именно такие, какими мы их себе представляли, но никогда не видели. Рич Мур
Оба режиссёра заинтересованы в подобном проекте, хотя у студии ещё нет на него планов. Как отметил Мур, сцена с принцессами понравилась не только зрителям в США. С учётом достаточно неплохих сборов сиквела «Ральфа» ($520 млн при производственном бюджете в $175 млн) и интереса со стороны аудитории, Disney может дать картине зелёный свет уже совсем скоро.
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