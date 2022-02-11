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    Новости

    Ридли Скотт спродюсирует сериал «Бегущий по лезвию 2099»

    11 февраля 2022
    11.02.2022
    494
    0 минут на чтение
    В работе находится сериал

    Amazon Studios совместно со студией Alcon Entertainment (занималась сериалом по «Пространству») займётся сериалом «Бегущий по лезвию 2099». Ридли Скотт, режиссёр оригинальной картины, выступит продюсером проекта.

    На должность сценариста и исполнительного продюсера пригласили Силку Луизу, которая работает над адаптацией романа «Сияющие» для Apple TV+.

    Сейчас команда ищет сценаристов и готовится ко съёмками — в частности, формируют подходящий график. Источники Deadline пишут, что Ридли Скотт может выступить и в качестве режиссёра, особенно если разработка не забуксует.

    Постановщик упоминал разработку сериала в ноябре 2021-го. Он говорил, что в планах снять как минимум 10 эпизодов, а сценарий пилота уже якобы готов.

    В рамках франшизы выходили два фильма, три короткометражки, аниме-сериал «Чёрный лотос», комикс, а также готовится настольная ролевая игра.

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