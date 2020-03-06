Warner Bros. представила второй трейлер мультфильма «Скуби-Ду!», в котором показали детство Скуби и Шэгги, роботов-убийц, напоминающих скорпионов, и «дэбающего» супергероя.

А еще в ролике есть забавная сцена, в которой Велма рассказывает про наглого злодея, который смотрит сериалы в интернете бесплатно, а Фрэд параллельно удивляется, что за Netflix нужно платить.

По сюжету картины, корпорации «Тайна» предстоит помешать заговору с целью призвать ужасного Цербера в наш мир, который повлечет за собой конец света. Вместе с этим выясняется, что у Скуби есть некое тайное наследие, обещающее ему легендарное будущее.

Вдобавок часть мультика посвятят первому знакомству Скуби-Ду и Шэгги, а также созданию корпорации «Тайна».

Трейлер в оригинальной озвучке:

«Скуби-Ду!» выйдет в российском прокате 14 мая.