Роман «Лунный ветер» Евгении Сафоновой получит экранизацию

Издание «Новости кинопроизводства» объявило, что «Кинослав» и «Централ Партнершип» запускают в производство экранизацию романа Евгении Сафоновой «Лунный ветер».
Синопсис
Это история о девушке, которая любила страшные сказки и мечтала стать героиней одной из них. Когда поместье по соседству покупает таинственный незнакомец, а следом в округе объявляется оборотень и начинается череда загадочных смертей, она решает разобраться, кто всему виной.
Режиссером ленты станет супруга Ильи Найшуллера Даша Чаруша, которая до этого сняла «Марафон желаний» и «Катю на автомате», а сценарий адаптирует Мила Просвирина («Ева, рожай!»).
Даты премьеры у экранизации «Лунного ветра» пока нет, но в качестве предварительного окна выхода СМИ указывают 2027 год.
Евгения Сафонова известна не только как писательница, но и как автор статей для «Мира Фантастики». С ними можно ознакомиться по ссылке.
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