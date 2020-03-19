Публикация посвящена 55-летней годовщине со дня первого выхода человека в открытый космос. Ведомство выложило большой архив документов на специальную страницу сайта.

Госкорпорация «Роскосмос» продолжает работу по рассекречиванию и публикации исторических свидетельств начала космической эры. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию комплект рассекреченных документов, рассказывающих о реализации программы первого в мире выхода человека в открытое космическое пространство. Документы хранят в себе зримые следы творцов отечественной ракетно-космической техники, которой в начале 1960-х годов покорился космос – подписи и пометки, сделанные руками главного конструктора ОКБ-1 (ныне – Ракетно-космическая корпорация «Энергия») Сергея Павловича Королёва, председателя Государственной комиссии (а в прошлом – директора НИИ-88 (ныне – Центральный научно-исследовательский институт машиностроения)) Георгия Александровича Тюлина, представителей руководства страны и других выдающихся деятелей советской науки и промышленности.

В числе материалов — десятки архивных документов, постановления ЦК КПСС, протоколы совещаний, служебные записки, технические отчёты и даже бортовой журнал космического корабля «Восход-2». Их все можно скачать в формате PDF.

Кроме того, из Российского государственного архива научно-технической документации опубликовали несколько фотографий:

Там же выложены и аудиоматериалы: фрагменты интервью Королёва журналистам перед полетом «Восход-2», аудиозаписи с торжественного митинга на аэродроме «Байконура» с экипажем «Восхода-2» после успешного полета и аудиозапись заседания Государственной комиссии по итогам полёта.

Архивных видео всего три — фрагменты документальных фильмов «10 лет космической эры» (1971), «Страницы космических стартов» (1967) и «Королёв» (1986).

Советский космонавт Алексей Леонов умер 11 октября в возрасте 85 лет. Его похоронили на мемориальном кладбище в Мытищах.