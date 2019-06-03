В январе этого года мы рассказывали (с ссылкой на ТАСС), что Роскосмос планирует сформировать отдельный женский отряд космонавтов — из числа молодых специалистов ракетно-космической отрасли для полёта на орбиту.

Как оказалось, у госкорпорации таких планов нет. Об этом сообщил исполнительный директор по пилотируемым программам Сергей Крикалев на пресс-конференции.

Женский отряд создаваться не будет, у нас существует единый российский отряд. Говорилось о том, что исторически так сложилось, что в нашем отряде женщин меньше, чем в американском отряде, и причина тому не какие-то чрезвычайные требования к женщинам, которые предъявляются, а просто в количестве претендентов.

Крикалев уточнил, что в новом наборе в российский отряд требования для женщин и мужчин, в целом, очень схожи.

Там есть небольшая разница в физической подготовке, но с точки зрения знаний, мотивации — если человек не хочет, то ему нечего делать в отряде.

31 мая Дмитрий Рогозин, директор Роскосмоса, сообщил о новом наборе в отряд космонавтов. По его словам, госкорпорация рассчитывает на более активное участие в нем девушек и специалистов ракетно-космической отрасли.