Роскосмос ТВ / YouTubeРоскосмос рассказал, что не планирует формировать женский отряд космонавтов Кот-редактор 03.06.2019 Новости, Яндекс 148 0 минут на чтение В январе этого года мы рассказывали (с ссылкой на ТАСС), что Роскосмос планирует сформировать отдельный женский отряд космонавтов — из числа молодых специалистов ракетно-космической отрасли для полёта на орбиту. Как оказалось, у госкорпорации таких планов нет. Об этом сообщил исполнительный директор по пилотируемым программам Сергей Крикалев на пресс-конференции. Женский отряд создаваться не будет, у нас существует единый российский отряд. Говорилось о том, что исторически так сложилось, что в нашем отряде женщин меньше, чем в американском отряде, и причина тому не какие-то чрезвычайные требования к женщинам, которые предъявляются, а просто в количестве претендентов. Крикалев уточнил, что в новом наборе в российский отряд требования для женщин и мужчин, в целом, очень схожи. Там есть небольшая разница в физической подготовке, но с точки зрения знаний, мотивации — если человек не хочет, то ему нечего делать в отряде. 31 мая Дмитрий Рогозин, директор Роскосмоса, сообщил о новом наборе в отряд космонавтов. По его словам, госкорпорация рассчитывает на более активное участие в нем девушек и специалистов ракетно-космической отрасли. Читайте также «Роскосмос» отправит туристов к МКС 25.03.2019 Запуски планируются в 2020 и 2021 году. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: