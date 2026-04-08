Российские космонавты могут отправиться на Марс в течение 50 лет

Глава Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко считает , что пилотируемая экспедиция на Красную планету может стать реальностью в течение ближайших 50 лет.



Одним из барьеров для таких путешествий всегда считалась радиация, но, по словам Кононенко, она перестала быть непреодолимым препятствием. Российские специалисты разработали новые защитные покрытия, которые работают гораздо эффективнее классического алюминия, а также научились рассчитывать траектории и время старта так, чтобы в разы снизить облучение.





Более того, по оценке Кононенко, при текущих темпах развития технологий человек в перспективе способен дотянуться даже до пояса астероидов.

