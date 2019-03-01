По данным телеграм-канала издания «Бюллетень кинопрокатчика», российская компания WDSSPR сместила российскую премьеру фильма с 25 (четверг) на 29 апреля (понедельник).

Новость отчасти повторяет историю 2018 года с «Войной бесконечности», когда российское отделение Disney без объяснения причин передвинула дату выхода картины с 3 мая на 8 дней вперёд. Позднее фильм всё же вернули на первоначальную дату, только при условии, что кинотеатры не будут показывать «Мстителей» на 9 мая.

Неизвестно, с чем связана новость на этот раз — громких российских премьер в это время нет. Возможно, в понедельник начнётся ограниченный прокат вроде форматов IMAX, а широкий стартует лишь 2 мая.

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Кот-редактор
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