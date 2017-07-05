Россия и Китай планируют снять спин-офф мультсериала «Смешарики». Об этом сообщает официальный портал Министерства культуры РФ.
Новый проект стал возможен благодаря Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской народной республики в области кинопроизводства. Спин-офф получил название «Крош и Панда». Сюжет объединит одних из самых популярных анимационных персонажей двух стран. Производством мультсериала займутся группа компаний «Рики» (работала над франшизой «Смешарики) и Центральный канал Китайского Телевидения.
Сотрудничество между Россией и Китаем в сфере анимационного производства открывает большие перспективы для обеих стран. Проект, создаваемый с участием самых популярных анимационных персонажей России и Китая, способен вобрать в себя всё лучшее из современной мультипликационной культуры наших государств. Убежден в успехе этого и будущих совместных анимационных проектов России и Китая.
Министр культуры РФ Владимир Мединский
Сообщается, что «Крош и Панда» начнёт выходить уже в ближайшее время. Всего в течение полутора лет с момента подписания договора должно выйти 52 серии по 12 минут. Они будет выполнены в технике компьютерной анимации.
Читайте также
«Смешарики. Легенда о золотом драконе»: сиквел, который лучше оригинала
Смешарики вернулись в лучшем виде: смешные, в меру поучительные и интересные как детям, так и взрослым.
Лучшие современные мультсериалы
Новая эпоха породила анимацию «для детей и взрослых»: дети угорают по «Рику и Морти», пока родители любуются поняшками.