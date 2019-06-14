Издание РИА Новости опубликовало данные опроса от ВЦИОМ, темой которого на этот раз стали любимые отечественные мультфильмы россиян. Речь шла как о советских работах, так и о российских — правда, первые заняли все ключевые места.

На первом месте оказался мультсериал «Ну, погоди!», который возглавил список у 65% россиян. Второе место досталось «Каникулам в Простоквашино» (31%). Тройку лидеров замкнул российский 3D-мультсериал «Маша и медведь» (16%). В январе эпизод «Маша плюс каша» попал в Книгу рекордов Гиннесса — серия стала самым просматриваемым анимационным роликом на YouTube, на тот момент она набрала 3,4 миллиарда показов. На момент написания заметки у неё уже 3,7 миллиардов просмотров.

В список также вошли «Винни Пух» (13%), «Чебурашка и крокодил Гена» (10%), «Кот Леопольд» и «Ёжик в тумане» (по 8% у каждого).

В опросе поучаствовали 1,6 тысяч респондентов от 18 лет.

А какие у вас любимые советские/российские мультфильмы?