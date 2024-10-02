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Русичи против нечисти — первый тизер этно-фэнтези «Молот ведьм»
Андрей Квасков
3 октября 13:17
390
1 минута на чтение
Стриминговый сервис START представил тизер сериала «Молот ведьм». Это этно-фэнтези о противостоянии русичей и нечисти.
Синопсис

В милом городке Калязине на берегу Волги стоит огромный радиотелескоп и рядом — скромный институт. Там ведут исследования за гранью обычной физики. Изучают магию, чтобы сделать ее подвластной всем. Но один неверный шаг — и жестокая древняя сила вырывается на волю. Ведьма, повелительница стихий, превращает людей в леших и русалок. Если ее не остановить, чудища из славянских мифов превратят всю планету в дивный сад.


Калязин отрезан от мира волшебной стеной и станет местом первой битвы людей с нечистью. А люди здесь самые обычные: программист-инвалид Илья Муромцев был пожарным, красавчик-спортсмен Алеша Попов окончил  физтех, водитель «скорой» Никита Добрынин увлекается историческим фехтованием, кует мечи и доспехи. Славные парни, только совсем не герои. Но это их земля, и они не отступят. 

В главных ролях: Вадим Соснин, Антон Батырев, Матвей Зубалевич, Алина Воскресенская и Лиза Юрьева. Режиссером выступил Евгений Бедарев («Пока цветет папоротник», «Домовой»).

Премьера «Молота ведьм» состоится «скоро» на START и Okko.

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Андрей Квасков
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