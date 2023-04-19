С 20 апреля киносети прекращают «предсеансовое обслуживание». В этот день выходит российский «Вызов»

Некоторые российские киносети, судя по расписанию, объявили мораторий на «предсеансовое обслуживание». С 20 апреля они на некоторое время прекращают пиратские показы зарубежных блокбастеров вроде «Супербратья Марио в кино» и «Подземелья и драконы».
На изменения в расписании обратило внимание издание «Бюллетень кинопрокатчика».
Как следует из расписания крупных федеральных и региональных сетей кинотеатров, «мораторий» вступает в силу с четверга, 20 апреля.
Изменение расписания коснулось сетей «Киномакс», «Алмаз», «Монитор», «Люмен», «Пять звезд», «Иллюзион», «Империя грез». Посмотреть иностранные блокбастеры можно только в среду — в четверг уже невозможно.
Именно 20 апреля в российских кинотеатрах стартует фильм «Вызов».
Издание Cinemaplex отмечает, что «договорённость» по рекомендации будет действовать три недели.
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