С Джастина Ройланда сняли все обвинения в домашнем насилии

В начале 2023-го СМИ рассказали, что сценарист Джастин Ройланд («Рик и Морти», «Обратная сторона Земли», видеоигра High on Life) стал фигурантом судебного разбирательства. Ему предъявили обвинение в домашнем насилии с нанесением телесных повреждений и в незаконном лишении свободы. Пострадавшей выступает бывшая девушка Ройланда.

В конце марта Deadline, цитируя окружную прокуратуру округа Ориндж, рассказал, что все обвинения в отношении сценариста снята.

Мы сняли обвинения сегодня в связи с тем, что у нас не было достаточных доказательств, чтобы доказать дело вне всяких разумных сомнений. представитель окружного прокурора

У себя в социальных сетях сетях Ройланд опубликовал сообщение «Справедливость» («Justice») и прокомментировал снятие обвинений. Сценарист отметил, что всегда знал ложность обвинений, и больше всего оказался разочарован реакцией общественности.

Больше всего я разочарован тем, что так много людей столь быстро осудили меня, не зная фактов, основываясь лишь на словах озлобленной бывшей девушки. Она попыталась обойти правовые процедуры и «отменить» меня. Позор, что ей это удалось, хотя бы частично. из заявления Ройланда

Когда в СМИ стало известно о судебном разбирательство, то компании Adult Swim, Hulu и 20th Century Animation объявили о прекращении сотрудничества с Ройландом. Бывшие работодатели сценариста пока не прокомментировали снятие обвинений.