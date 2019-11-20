И ещё отличные новости для поклонников фэнтезийных сериалов. Брайан Оливер совместно со студией New Republic Pictures и продюсером Брэдли Дж. Фишером приобрели эксклюзивные права на экранизацию всех работ Майкла Муркока в серии романов и рассказов «Сага об Элрике Мелнибонийском».

Они собираются адаптировать историю в формате сериала, который будут курировать Глен Маззара («Ходячие мертвецы», «Щит») и Вон Уилмотт («Побег», «Звёздный путь: Дискавери»).

Фишер и New Republic видят в Саге об Элрике потенциал мультиплатформенной франшизы — сперва по ней выйдет означенный сериал. Сейчас Маззара также занимается продюсированием и написанием сценариев к сериалу «Тёмная башня» от Amazon, а за плечами Уилмотта — сериал «Доминион» для Syfy. Брайан Оливер продюсировал «Рокетмена», а Фишер отметился с «Чёрным лебедем», «Суспирией» и «Тайной дома с часами».

«Сага об Элрике» — одна из самых известных работ Муркока, входящих в его Мультивселенную и историю о Вечном воителе. Муркок положил её начало ещё в 1972 году, и за это время в цикле вышли 11 романов и несколько рассказов и повестей. Кроме того, по мотивам цикла в разное время выходили комикс-адаптации и даже настольная ролевая игра.

«Сага об Элрике», написанная в жанре «меча-и-магии» и напоминающая сплав эпического фэнтези с готикой и хоррором, рассказывает об Элрике, правителе империи Мелнибонэ. В отличие от остальных собратьев, Элрик родился слабым, ему приходится поддерживать жизнь при помощи трав и заклятий. Его двоюродный брат, Йиркун, хочет занять трон правителя, и, когда Элрик отправляется в странствия, начинает готовить заговор. В своих путешествиях Элрик получает от бога-покровителя рунный меч Буреносец, выпивающий души врагов и насыщая хозяина жизненными силами. Когда тот возвращается домой и узнаёт о заговоре Йиркуна, разгорается конфликт истинного правителя и узурпатора. К несчастью, во время битвы от Буреносца погибает возлюбленная Элрика, и тот, полностью разрушив свою бывшую столицу, вновь отправляется в странствия.

В феврале стало известно, что студия «Би-би-си» собирается экранизировать другой цикл о Вечном воителе — «Хроники Хокмуна» Муркока. Сценарий для телеадаптации напишет Стивен Томпсон («Шерлок», «Доктор Кто»). Исполнительными продюсерами выступят Ричард Стокс («Торчвуд») и Джон Йорк («Жизнь на Марсе»).