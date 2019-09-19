Об инциденте, который случился 13 сентября, рассказало издание Kotaku. Компания Trivium Studios, которая занимается разработкой видеоигр и настолок, ждала очередную поставку с кубиками — для ещё не анонсированной игры. Но грузовик попал в занос на трассе 75 в Атланту и из-за резкого торможения на асфальт высыпались сотни тысяч игральных костей. Пострадавших нет, повреждений грузовик не получил.

По подсчётам Trivium, грузовик растерял примерно половину всего запаса кубиков. Водителю и представителям студии на помощь пришли сотрудники ведомства реагирования на шоссе (HERO — Highway Emergency Response Operators), которые лопатами и мётлами спасли то, что смогли.

Формально, случай можно считать самым большим непреднамеренным броском d6 в истории — 216 тысяч кубиков, по подсчётам студии, показали общий результат примерно в 756 000.

Как отметил представитель Trivium, потеря такого числа кубиков не должна сильно ударить по планам компании — игру всё равно планируют представить в начале 2020 года.