Сапковский пообещал новую книгу по «Ведьмаку» и пошутил над Джорджем Мартином

Анджей Сапковский рассказал на книжной ярмарке в Брюсселе, что напишет еще как минимум одну новую книгу по «Ведьмаку». Конкретных подробностей он не раскрыл.
При этом писатель не удержался от шутки в адрес Джорджа Мартина:
Анджей Сапковский
Это обещание. Джордж Р. Р. Мартин, которого я лично знаю, всё время обещает и продолжает обещать. А я обычно свои обещания выполняю.
Другие детали из интервью автора:
Анджей Сапковский
Если что-то не сказано в книгах, это значит, что я либо сам этого не знаю, либо не хочу, чтобы вы (читатель) это знали. Всего, что сказано в книгах, достаточно.
Анджей Сапковский
Я придумал слово «wiedzmin» — это польский неологизм. Я образовал его от слова «wiedzma» (ведьма), потому что хотел создать «мужской вариант ведьмы» и был разочарован, что такого слова и понятия не существовало.
Говоря о юморе, он отметил, что «смеётся чаще, чем плачет», и очень доволен переводами своих книг. Писатель переживал, что часть шуток потеряется при адаптации, но добавил: «Я на 90% уверен, что весь юмор передан правильно»;
«Военные и разведка не взаимодействуют» (вероятно, он имел в виду «не работают вместе»), а священники «хотят только денег» — так он ответил на вопрос о роли Геральта как охотника на чудовищ;
В книгах нет никаких «скелетов в шкафу» — ни скрытых автобиографических намёков или зашифрованных фактов о самом авторе, ни посланий, связанных с актуальной повесткой или критикой социальных проблем. Все подчинено сюжету — «Геральт — центральный столб, а второстепенные персонажи — это колышки, которые держат конструкцию»;
Любимого персонажа у Сапковского нет — снова потому, что все они… подчинены сюжету;
Говоря о вымышленных языках, он объяснил, что просто смешивает реальные языки, чтобы они звучали правдоподобно, но оставались непонятными читателю — хотя тот может уловить знакомые структуры и догадаться о смысле;
Сапковский также прокомментировал фехтование, которое занимает важное место в «Перекрёстке воронов»: он много читал на эту тему, но не считает себя экспертом — его задача в том, чтобы читатель поверил, что он «знает всё»
Анджей Сапковский
Если вы подойдете ко мне с мечом, я отвечу, как Индиана Джонс… Револьвером.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.