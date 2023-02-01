Сарик Андреасян получил права на экранизацию книги «Дядя Федор, пес и кот»

Сарик Андреасян, наиболее известный по супергеройскому фильма «Защитники», рассказал в соцсетях, что получил права на экранизацию книги «Дядя Федор, пес и кот» Эдуарда Успенского.
По его словам, он вел переговоры по этому поводу с Еленой Борисовной Успенской на протяжение последних нескольких месяцев.
Речь, судя по всему, идет об адаптации с живыми актерами, а не анимации. Съемки должны стартовать в 2024 году.
Теперь можно объявить о том, что фильму о приключениях Дяди Федора в Простоквашино быть! <…> Обещаем не подвести ожидания детей и взрослых всей страны!
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Редактор
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