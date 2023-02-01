Сарик Андреасян получил права на экранизацию книги «Дядя Федор, пес и кот»

Сарик Андреасян, наиболее известный по супергеройскому фильма «Защитники», рассказал в соцсетях, что получил права на экранизацию книги «Дядя Федор, пес и кот» Эдуарда Успенского.

По его словам, он вел переговоры по этому поводу с Еленой Борисовной Успенской на протяжение последних нескольких месяцев.

Речь, судя по всему, идет об адаптации с живыми актерами, а не анимации. Съемки должны стартовать в 2024 году.