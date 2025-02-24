Сборы «Капитана Америка 4» обвалились в США почти на уровне «Человека-муравья 3» и «Капитана Марвел 2»





Как пишут в Variety, обвал сборов — не редкость среди блокбастеров, но после волны негативных отзывов новый «Капитан» попал в тройку самых крупных падений среди фильмов Marvel, уступая только «Капитану Марвел 2» (78%) и третьему «Человеку-муравью» (70%).





Общие сборы блокбастера составляют почти 290 млн. По прогнозам аналитиков, у картины еще есть шансы окупиться.





А вот у хоррора «Обезьяна» по мотивам рассказа Стивена Кинга дела куда лучше. Лента собрала 14,2 млн долларов за первый уикэнд в США при бюджете всего в 10 млн. Это также второй лучший старт для компании NEON после предыдущей работы режиссера Осгуда Перкинса «Собиратель душ».





«Капитана Америка 4» и «Обезьяну» начнут крутить в России с 27 февраля.

Кассовые сборы четвертого «Капитана Америки» во второй уикэнд проката в США составили 28,3 млн долларов, что на 68% ниже показателей прошлой недели.