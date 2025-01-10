Сценарист Deus Ex раскрыл несостоявшийся финал трилогии про Адама Дженсена

Дженсен, очевидно, не мог остановить их. Но мы пришли к тому, что он может вычеркнуть одно имя. <...> Это привело бы к событиям Deus Ex. Он бы «создал» Боба Пейджа таким, каким он был в оригинале. Это то, что мы хотели сделать.