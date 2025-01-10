Сценарист Deus Ex раскрыл несостоявшийся финал трилогии про Адама Дженсена

Сценарист Deus Ex: Human Revolution и Mankind Divided Марк Сесере рассказал, чем могла бы закончиться отмененная третья часть — по изначальной задумке.
Логично, что Адаму Дженсону не удалось бы покончить с Иллюминатами, поскольку они продолжают существовать в 2050 году. Зато ему удалось бы уничтожить одного из них, что привело бы к событиям оригинальной Deus Ex.
Марк Сесере
Дженсен, очевидно, не мог остановить их. Но мы пришли к тому, что он может вычеркнуть одно имя. <...> Это привело бы к событиям Deus Ex. Он бы «создал» Боба Пейджа таким, каким он был в оригинале. Это то, что мы хотели сделать.
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