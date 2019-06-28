Канал CBS объявил, что шоураннером нового сериала во вселенной «Звёздного пути» про пожилого капитана Пикара станет сценарист и писатель Майкл Шейбон. Он известен по романам «Невероятные приключения Кавалера и Клея» (получил за него Пулитцеровскую премию) и «Союз еврейских полисменов» («Хьюго» и «Небьюла»). Для кино он писал сюжеты второго «Человека-Паука» Сэма Рэйми и «Джона Картера».

Кроме того, Шейбон уже успел отметиться во вселенной «Звёздного пути». В 2018-м он дебютировал с короткометражкой Calypso в рамках серии роликов Short Treks от CBS. Вероятно, он ещё вернётся к этому формату.

Первый тизер Star Trek: Picard появился в сети в середине мая. Этот малоинформативный ролик показывает мирную жизнь капитана на пенсии.Проектом занимается Алекс Курцман, запускавший Star Trek: Discovery. «Звёздный путь: Пикар» характеризуют не как перезапуск, а как «новую главу».

Точной даты выхода сериала нет — однако полгода назад руководитель CBS утверждал, что шоу увидит свет до конца 2019-го. По данным Deadline, сериал расскажет «новую главу из жизни Пикара».