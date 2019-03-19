Щелчок Таноса, истребивший половину вселенной, стал переломным моментом для всей киновселенной Marvel. В интервью журналу Empire для спецвыпуска о новом фильме «Мстители: Финал» один из сценаристов рассказал, что в ранних версиях скрипта создатели вообще не включали этот твист в сюжет «Войны бесконечности». Он должен был произойти позже — где-то в конце первого акта «Финала».

У нас было так много историй в первых версиях «Войны бесконечности», что мы подумали, может вообще оставить щелчок для «Финала». Стивен МакФили

Но на этом сюжетном повороте настоял сам Кевин Файги. По его словам, именно в этом и была суть экранизации арки «Перчатка бесконечности».

Мы разговаривали об окончании год за годом, год за годом <…> Что ещё такое же шокирующие мы могли сделать? Закончить фильм щелчком. Кевин Файги

Российская премьера «Мстителей: Финал» состоится 29 апреля.