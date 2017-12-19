В Сети появился первый трейлер новой экранизации Disney. На этот раз «мышиный дом» добрался до ремейка балета:

Вот как звучит официальный синопсис:

Классическая история о Щелкунчике возвращается в новом прочтении. Получив необычный подарок на Рождество, юная Клара отправляется в захватывающее путешествие по загадочным местам: Стране Снегов, Стране Цветов и Стране Сладостей. Но девушке нужно попасть и в четвертое королевство, где ей придется столкнуться с целой армией мышей во главе с невероятно опасным Мышиным Королем.

Пока что трейлер напоминает очередную вариацию «Алисы в Стране чудес», но только с Морганом Фрименом. Все отличия можно будет найти самим с 26 октября 2018 года.

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Кот-редактор
Кот-редактор

Emperor of catkind.
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