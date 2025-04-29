Сэм Лейк хотел бы сделать игру по «Муми-троллям» и написать свой роман

На какое-то время я забыл о них. Когда мы готовились к продвижению Alan Wake 2, я пытался придумать что-то простое. И тогда я подумал, а почему бы мне не сделать глоток кофе, где бы я ни был, снять видео и включить приятную музыку на фоне? Это продолжается уже несколько лет, и к нам присоединяются разные звезды. Многие фанаты снимают свои видео с кофе и выкладывают в соцсетях. И я действительно ценю это.