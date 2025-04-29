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Сэм Лейк хотел бы сделать игру по «Муми-троллям» и написать свой роман

Дмитрий Кинский
29 апреля 18:36
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Творческий директор Remedy Сэм Лейк в одном из интервью рассказал, что хотел бы сделать игру по мотивам «Муми-троллей».
Журналист, который задал разработчику вопрос, признался, что ожидал услышать ответ про «Твин Пикс» или «Секретные материалы».
Также Лейк отметил, что изначально планировал стать писателем романов, а «потом случилась Remedy».
Это был 30-летний крюк к мечте. Надеюсь, когда я отойду от разработки игр, у меня будет шанс продолжить заниматься творческой работой. <...> Но не сейчас.
Концептуальные ролики со смакующим кофе Сэмом появились в рамках ограниченной по бюджету маркетинговой кампании ремастера Alan Wake.
На какое-то время я забыл о них. Когда мы готовились к продвижению Alan Wake 2, я пытался придумать что-то простое. И тогда я подумал, а почему бы мне не сделать глоток кофе, где бы я ни был, снять видео и включить приятную музыку на фоне? Это продолжается уже несколько лет, и к нам присоединяются разные звезды. Многие фанаты снимают свои видео с кофе и выкладывают в соцсетях. И я действительно ценю это.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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