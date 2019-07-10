Режиссёр Сэм Рэйми в интервью Bloody Disgusting рассказал о планах на франшизу «Зловещие мертвецы». Пока что у постановщика есть только несколько идей, так что ни о каких грядущих съёмках говорить не приходится — впрочем, команда Рэйми уже подготовила несколько вариантов.

Я бы хотел снять ещё один фильм. Не думаю, что это будет сериал, но мы — Брюс Кэмпбелл, Роб Таперт и я — кое-что обсуждаем, один или два способа запустить новую ленту. Мы бы хотели снять ещё одну картину по «Зловещим мертвецам», и, по сути, прорабатываем несколько идей. Сэм Рэйми, режиссёр

Постановщик уточнил, что у его команды есть кое-какие варианты: на случай, если Кэмпбелл согласится сыграть Эша, на случай, если откажется, и на случай, если режиссёром картины опять станет Фредерико Альварес, который снял «Зловещих мертвецов» 2013 года.

Я буду очень рад, если Брюс передумает уходить с роли, я бы хотел увидеть его в оригинальных «Зловещих мертвецах». Но если этого не случится, то буду очень рад поработать с Фредерико, который мог бы вернуться и снять сиквел… но он сейчас занят. Он столь успешный и востребованный, что я не думаю, будто он захочет снова работать над франшизой. Сэм Рэйми, режиссёр

Рэйми также пояснил, что события римейка 2013 года можно считать каноническими — они происходили во вселенной «Зловещих мертвецов». Но при этом фильм не имеет отношения к истории персонажа Кэмпбелла.

Постановщик также намекнул, что новые подробности о следующей вероятной картине «Зловещие мертвецы» стоит ждать в течение следующих шести месяцев.

Starz закрыл сериал «Эш против зловещих мертвецов» с Брюсом Кэмпбеллом весной 2018 года после трёх сезонов. После этого актёр заявил, что больше не планирует возвращаться к роли охотника на дедайтов.