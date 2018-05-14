Сериалы, которые только что закрыли: 2018

Май на американском ТВ — сезон закрытий. Законы телеэфира жестоки. Сериал недобрал рейтингов — закрыт! Сериал обходится каналу слишком дорого — закрыт! И хорошо, если создателям дают хотя бы завершить текущий сюжет. В этом году закрыватели особенно разошлись: мы недосчитались нескольких сериалов, которые в редакции МирФ любили и смотрели.

Эш против зловещих мертвецов

Продержался: 3 сезона

Этот сериал был отличным продолжением серии фильмов «Зловещие мертвецы» — чёрной комедией про зомби, демонов и Эша Уильямса, нахала с бензопилой, который эту нечисть крошил в мелкий винегрет. Благо делали шоу создатели оригинала — Сэм Рэйми и Роб Тэйперт как продюсеры, Брюс Кэмпбелл в главной роли, да ещё и при участии экс-Зены Люси Лоулесс.

Уже первый сезон заставил говорить о сериале как об одном из лучших хоррор-шоу наших дней: очень чёрный юмор, литры крови, неожиданные повороты сюжета и тонны самоиронии от Брюса. Во втором создатели пошли ещё дальше и порой перегибали палку со «взрослым» юмором — чего стоит знаменитая сцена, где Эша засунули головой в задницу трупа. Возможно, это сериал и сгубило, оттолкнув наиболее брезгливых: к третьему сезону количество зрителей упало в три раза.

Впрочем, Сэм и Роб каждый сезон делали как последний, постоянно ожидая закрытия. Уже во втором сезоне была полноценная концовка, не требующая продолжения. Четвёртого сезона точно не будет, даже на другом канале: Брюс Кэмпбелл объявил, что не намерен возвращаться к роли Эша.

Что теперь смотреть? Если вам нравятся чёрные комедии про охоту на нечисть, ваш первый кандидат — «Стэн против сил зла». Ещё один забавный сериал про зомби — «Диета из Санта-Клариты». И обратите внимание на «Хэппи!» — циничного юмора в этом сериале чуть ли не больше, чем в «Эше».

Пространство

Продержался: 3 сезона

Экранизация цикла книг Джеймса Кори уже три года как главный сериал про космос. В нём нашли отдушину поклонники «Вавилона 5», «Звёздного крейсера «Галактика» и «Светлячка», истосковавшиеся по космическим приключениям и межпланетным политическим интригам. Космос тут показывали более-менее реалистично — с невесомостью и без звуков — и в то же время зрелищно.

Но эта красота влетала каналу Syfy в круглую сумму. Каждый эпизод «Пространства» обходился в 6-10 миллионов долларов, а сезон стоил как голливудский блокбастер. Отбить такую сумму нереально, если сериал не называется «Игра престолов». Syfy вставляли рекламу в «Пространство» чуть ли не каждые пять минут, но это лишь сподвигло людей смотреть сериал не в эфире, а с торрентов.

Впрочем, сериал не оборвётся, а закончится. Сюжет подошёл к завершению одной из линий, и её промежуточный финал послужит и концовкой всего шоу. А продолжение можно прочитать в книгах.

Что теперь смотреть? После закрытия «Пространства» и «Тёмной материи» у Syfy остаётся последний космический сериал: легкомысленные «Кайфоломы». Если вам нужна более серьёзная космоопера с политикой и войнами, придётся ждать продолжения «Звёздного пути: Дискавери». Если ищете интриг в будущем — обратите внимание на «Видоизменённый углерод», а если нужен просто космос — на комедийный «Орвилл». А вообще, лучше всего пересмотреть старые добрые «Вавилон 5» и «Галактику».

Секретные материалы

Продержался: 11 сезонов (2 после возрождения)

Когда-то шоу про агентов Скалли и Малдера, расследующих необъяснимые явления, было великим — оно входит в наш топ лучших сериалов о паранормальном. Но возрождение сериала получилось спорным — наших авторов оно раскололо на лагеря, но все согласны, что это уже не уровень классики. К тому же некоторые сюжетные ходы Криса Картера навлекли на него гнев борцов за социальную справедливость. Актёры тоже, похоже, не в восторге: Джиллиан Андерсон ещё месяц назад объявила, что покинет сериал. А какие «Материалы» без Скалли?

Руководство Fox не решилось открыто объявить, что сериал закрыт окончательно и безповоротно. Но мягкая формулировка «У нас в данный момент нет планов на следующий сезон» фактически означает именно это. «Секретные материалы» снова уходят — и теперь уже, видимо, навсегда.

Что теперь смотреть? Если в «Материалах» вам нравилась паранормальщина — «Легион» и готовящийся к выходу «Касл Рок», а если детектив — «Город и город». А ещё, как ни удивительно, «Сверхъестественное» — другой бесконечный сериал про пару героев, борющихся с чертовщиной — до сих пор выходит.

Однажды в сказке

Продержался: 7 сезонов

Сериал про героев народных и диснеевских сказок, поселившихся в американском городке Сторибрук, — настоящий долгожитель телевидения. Он с нами уже с 2011 года, и на этой неделе покажут финал седьмого сезона. За это время у «Однажды в сказке» сложился преданный фэндом, а мы даже включили его в топ-10 лучших фэнтези-сериалов.

К сожалению, закрытием тут попахивало давно. Ещё два года назад мы писали, что сериал скатился: сюжеты начали повторяться, дыры в логике — множиться, а герои превратились в картонные копии самих себя. Рейтинги это подтверждали: каждый сезон ставил новый антирекорд.

В седьмом сезоне создатели попытались устроить сериалу мягкий перезапуск, заменив большинство героев и выдвинув на первый план второстепенных. Не помогло. ABC решили, что лучше закрыть сериал, чем позволить ему скатываться бесконечно. Впрочем, шестой сезон поставил вполне жирную точку, так что можно сделать вид, что седьмого и не было.

Что теперь смотреть? Похожих сериалов раньше было много («Десятое королевство», «Гримм»), но сейчас остаётся всё меньше. Впрочем, если вас не пугают мрачность и жестокость в мире сказок, дайте шанс «Волшебникам» канала Syfy.

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Сверхлюди

Продержался: 1 сезон

Marvel закрыли сериал про расу нелюдей, их короля Чёрного Грома, убивающего голосом, и гигантского бульдога-телепортатора. Так бесславно закончилась история проекта, который казался многообещающим. Сперва «Сверхлюдей» вообще планировали сделать полнометражным фильмом киновселенной Marvel. Потом всё же понизили до сериала, но устроили его первым двум эпизодам премьеру в IMAX-кинотеатрах. И вот финал — первый сезон станет и последним.

Честно говоря, у большинства из нас эта новость вызвала не сожаление, а удивление: «Погодите, их разве не закрыли полгода назад?» Да, официально об этом объявили только сейчас. Но после катастрофического провала у критиков и по рейтингам судьба сериала была очевидна после первых же серий. «Сверхлюди» это закрытие полностью заслужили.

Что теперь смотреть? Чего-чего, а супергеройских сериалов на ТВ сейчас больше, чем физически реально отсмотреть. Тут и идущие к финалу «Агенты Щ.И.Т.», из которых и выросли «Сверхлюди», и стёбно-пафосная телевселенная The CW («Флэш», «Супергёрл» и так далее), и мрачно-реалистичная телевселенная Netflix («Сорвиголова», «Джессика Джонс»), и молодёжные новинки вроде «Одарённых», «Беглецов» и «Плаща и Кинжал».

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Люцифер

Продержался: 3 сезона

Очень вольная экранизация комиксов Нила Геймана почти не имеет отношения к первоисточнику. Общего у них только завязка: дьяволу наскучило править адом, и он сбежал на Землю. Сериал дал ему новую работу: Люцифер начал раскрывать преступления, помогая полиции.

Из темы «дьявол среди людей» можно выжать многое, но сериал не вполне с этим справился. Главный герой похож на колдуна с причудами или рядового беса-искусителя, но не на могущественного, древнего и мудрого Сатану. Поняв, что серьёзной мистики не выходит, создатели уже со второго сезона сделали упор на комедию, и это пошло сериалу на пользу. «Люцифер» превратился в весёлый бедлам, который сезон от сезона становился всё забавнее. Увы, исправляться оказалось поздно: рейтинги уже просели, а канал Fox никогда не терпел оступившихся.

Что теперь смотреть? «Мифические создания в современном мире» — это в первую очередь другая экранизация Геймана, «Американские боги». Правда, их следующий сезон выйдет Люцифер знает когда. Пока можно скоротать время за более стёбным, но не таким удачным «Проповедником» и другим ироничным фантастическим детективом — «Я, зомби».

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Изгоняющий дьявола

Продержался: 2 сезона

Два года назад на канале Fox взялись за рискованную затею: переделать классику ужасов в телесериал. Получилось, как ни странно, неплохо. Да, теперь экзорцисты изгоняли демона Пазузу из проклятой девушки целый сезон — пожалуй, слишком долго. Но благодаря хорошей актёрской игре, мрачной атмосфере и интересным дополнениям к классическому сюжету затянутость почти не раздражала.

Сериалу даже удалось получить второй сезон — но не более того. Второй сезон «Изгоняющего дьявола» оказался самым низкорейтинговым сериалом Fox этого года — а, как уже было сказано, на этом канале со слабаками не церемонятся. И судя по тому, что борьба с демоном завершается как раз в финальной серии, создатели были готовы к закрытию.

Что теперь смотреть? Из классических ужасов всё ещё существуют антологии «Американская история ужасов» и «Нулевой канал», недавно завершился «Террор», а на подходе — «Касл Рок», вольная экранизация Стивена Кинга. А в следующем году нас ждёт уже третий сезон «Очень странных дел» — главного мистического сериала современности.

О сериале «Изгоняющий дьявола». Обзор 1 сезона Сериал по мотивам классики ужасов не посрамил имени оригинала.

Последний человек на Земле

Продержался: 4 сезона

Канал Fox в этом году усердствует с закрытиями больше всех: продюсеры расчищают сетку вещания под трансляцию американского футбола. Очередной их жертвой стал очень пошлый ситком про мир после конца света. Вирус выкосил большую часть человечества, и герой — не приспособленный к самостоятельной жизни бездельник Фил — оказывается среди немногих выживших. Все четыре сезона он ищет других людей, находит и получает от них пинка.

Шуток ниже пояса (особенно на тему «надо размножаться, чтобы возродить человечество») в сериале куда больше, чем борьбы за выживание. Но стоили съёмки недорого, а любителей подобного юмора хватало, так что сериал протянул довольно долго. Судя по клиффхэнгеру в финале, создатели даже не ожидали закрытия.

Что теперь смотреть? Если вам нравился юмор «Последнего человека», вас могут заинтересовать такие фантастические комедии, как «Люди Земли» (про похищение инопланетянами), «Призраки» (про охотников на паранормальщину) и «Мужчина ищет женщину» (с невероятно абсурдным юмором про отношения).

Переправа

Продержался: 1 сезон

А этому бедняге не повезло больше всех: канал ABC закрыл его, когда ещё и первый сезон-то не успел до конца выйти. Задумка «Переправы» была любопытной: на северо-западе США появляются беженцы… из параллельного мира. Это такие же простые американцы, просто в их вселенной разразилась война.

Из этой завязки можно было сделать социальную историю со злободневным подтекстом: американцы сами оказались в положении мигрантов, пытающихся попасть в Америку, где их никто не хочет видеть. Но создатели вместо этого сделали упор на паранормальщину, сверхчеловеческие способности и загадки в духе «Остаться в живых». Ни зрителей, ни критиков этим зацепить не удалось: оценки «Переправа» получила «стерильные», а рейтинги за две недели упали в полтора раза.

Что теперь смотреть? Только что закончился дебютный сезон «Двойника», и тему параллельных реальностей он раскрывает не в пример лучше.

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Возможно, это не всё. До конца мая у каналов ещё будет время закрыть множество шоу. Тот же Fox наверняка продолжит избавляться от лишнего контента. Судьба «Агентов Щ.И.Т.», от которых ранее пытался избавиться канал ABC, пока неизвестна. А теряющий популярность «Готэм» продлили на пятый сезон, но заранее объявили, что он будет последним.

Как правило, закрытие сериала — это навсегда. Редкому шоу удаётся вернуться с «того света». Но бывают и исключения. Комедию «Бруклин 9-9», тоже закрытую в этом сезоне, в последний момент «подхватил» канал NBC. Ходят слухи, что нечто подобное может ожидать и «Люцифера» — фанаты уже готовятся писать петиции за спасение шоу. Да и у «Пространства» ещё есть шансы найти себе новый канал.