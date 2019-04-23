В начале мая за рубежом выйдет в прокат биографическая драма «Толкин», которая расскажет о жизни и творчестве Джона Толкина в исполнении Николаса Холта. И пока студия активно выпускает промо-материалы и готовит зрителей к премьере, родственники писателя и организация Tolkien Estate опубликовали письмо, в котором — кто бы сомневался! — «не одобрили» выход картины.

В заявлении говорится, что наследники писателя хотят дать ясно понять, что они «не поддерживают, не одобряют, не разрешают и никак не участвуют в создании» фильма. Представители отметили, что ещё не видели саму картину.

Вся эта ситуация полна иронии, если вспомнить несколько фактов о Толкине и его компании Tolkien Estate.

Прежде всего, в 2017 году были обнародованы письма Джона Толкина и Клайва Льюиса («Хроники Нарнии»). В них британские писатели рассказывали, как их тошнило от мультфильмов Уолта Диснея. Толкин описывал американского аниматора так: «Признаю, у него есть талант, но он кажется мне безнадёжно испорченным». А теперь минутка приятных совпадений — байопик «Толкин» станет первой картиной Fox Searchlight, которую выпустит Disney после завершения грандиозной сделки.

Ну а в 2018-м Кристофер Толкин, консервативный сын Джона Толкина, покинул организацию Tolkien Estate, которая занимается правами и наследием писателя. Много лет Кристофер противился любым экранизациям, он постоянно конфликтовал с киностудиями, но в итоге сдался после того, как завершил большой труд по черновикам отца — «Падение Гондолина». Что было после ухода Кристофера, мы уже знаем — по данным СМИ, Amazon отвалил 250 миллионов долларов за права на экранизацию «Властелина колец», по которому теперь снимает сериал.