Сергей Лукьяненко и Олег Рой примут участие в симпозиуме «Создавая будущее»

Международный научно-фантастический симпозиум «Создавая будущее» станет одним из главных мероприятий в рамках инициативы «Проектирование будущего».
Участниками станут ученые и исследователи, футурологи и писатели-фантасты. Среди них, например, писатели Сергей Лукьяненко и Олег Рой, футуролог Сергей Переслегин, директор инженерной академии РУДН имени Патриса Лумумбы Юрий Разумный, художник Андрей Шелютто, искусствовед Семен Михайловский и не только.
Вот что по этому поводу сказал заместитель Министра науки Денис Секиринский:
Объявленное Президентом Десятилетие науки и технологий заставляет нас мыслить категориями будущего. Как именно изменится наша страна и мир в стратегической перспективе — это тема для профессиональной дискуссии, которая позволит не только заглянуть за горизонт, но и скорректировать нынешние процессы для достижения лучших результатов с учетом опыта прошлого.
Симпозиум пройдет с 4 по 6 ноября.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.