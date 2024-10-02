Сергей Лукьяненко и Олег Рой примут участие в симпозиуме «Создавая будущее»

Объявленное Президентом Десятилетие науки и технологий заставляет нас мыслить категориями будущего. Как именно изменится наша страна и мир в стратегической перспективе — это тема для профессиональной дискуссии, которая позволит не только заглянуть за горизонт, но и скорректировать нынешние процессы для достижения лучших результатов с учетом опыта прошлого.