Сериал «Кэрри» от Флэнагана получил видео и дату выхода. Вот кто играет Кэрри

Amazon Prime Video выпустил первый тизер будущего сериала «Кэрри» по роману Стивена Кинга. Это история девушки из крайне религиозной семьи, которую травят в школе — и которая обладает неконтролируемыми суперспособностями. У этой книги уже было две экранизации: версия Брайана де Палмы 1976 года стала классикой, версия 2013 считается неудачной.

Создатель сериала — Майк Флэнаган, режиссёр многих экранизаций Кинга («Доктор Сон», «Жизнь Чака»). Он и автор сценария, и режиссёр, и продюсер этого сериала.

В ролях:

её мать Маргарет — Саманта Слойян Сью Снелл — Сиена Агудонг директор Грейл — Мэтью Лиллард

Эмалайн — Талия Дудек мисс Дежарден — Эмбер Мидтандер Тина — Джози Тота Билли — Артур Конти Томми — Джоэль Улетт

Кэрри Уайт — Саммер Хауэлл,

Все восемь серий выйдут 7 октября на Amazon Prime.

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