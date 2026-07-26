Сериал «Кэрри» от Флэнагана получил видео и дату выхода. Вот кто играет Кэрри

Amazon Prime Video выпустил первый тизер будущего сериала «Кэрри» по роману Стивена Кинга. Это история девушки из крайне религиозной семьи, которую травят в школе — и которая обладает неконтролируемыми суперспособностями. У этой книги уже было две экранизации: версия Брайана де Палмы 1976 года стала классикой, версия 2013 считается неудачной.
Создатель сериала — Майк Флэнаган, режиссёр многих экранизаций Кинга («Доктор Сон», «Жизнь Чака»). Он и автор сценария, и режиссёр, и продюсер этого сериала.
В ролях:
Кэрри Уайт — Саммер Хауэлл,
её мать Маргарет — Саманта Слойян
Сью Снелл — Сиена Агудонг
директор Грейл — Мэтью Лиллард