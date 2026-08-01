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Сериал про Бустера Голда от DC отменили? Нет

Дмитрий Кинский
1 августа 13:13
1 минута на чтение
31 июля сценарист Дэвид Дженкинс («Наш флаг означает смерть») рассказал, что DC отменила сериал про Бустера Голда.
Однако 1 августа издание TheWrap сообщило, что проектом займется другая творческая команда. Имена пока не раскрываются.
Напомним, шоу должно рассказать историю путешественника во времени, которые использует знания о будущем, чтобы прославиться.
Сериал анонсировали еще в 2023 году.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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