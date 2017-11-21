Об экранизации романа Дэна Симмонса «Террор» заговорили ещё в марте 2016 года. Тогда канал AMC обещал, что 10 эпизодов нового шоу выйдут в конце 2017 года. Увы, вместо сериала мы увидели лишь новости о новом переносе — теперь за «Террор» взялся интернет-гигант Amazon, который объявил о сотрудничестве с каналом AMC, пишет The Hollywood Reporter. Вполне вероятно, что Amazon поможет с финансированием этого проекта и сериал всё же увидит свет.
Теперь дату выхода сериала перенесли на конец 2018 года. «Террор» будет входить в ряд телевизионных проектов, которые будут доступны подписчикам сервиса Amazon Prime.
Это ещё один шажок в сторону новых возможностей для участников программы Prime Video по всему миру, ради которых мы создаём TV-сериалы класса «премиум». Мы необычайно рады представить новые шоу от канала AMC, среди которых и «Террор».
Брэд Бейл, вице-президент по глобальному вещанию Amazon Prime Video
Напомним, исполнительными продюсерами сериала стали Ридли Скотт, Дэвид Цукер («Человек в высоком замке») и Гаймон Кесседи («Игра престолов»). В основу сериала ляжет сценарий, написанный Дейвом Каджганичем («Правдивая история», «Вторжение»).
Действие разворачивается в 1847 году во время экспедиции по освоению Арктики. Офицер Королевского военно-морского флота сэр Джон Франклин командует кораблями «Террор» и «Эребус» и отправляет экспедицию на исследование Северно-Западного прохода. В скором времени экипаж подвергается нападению неизвестного чудовища, и участникам экспедиции остаётся только бороться за собственное выживание. Сам роман опирается на реальную историю Джона Франклина.
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