5 лучших фильмов о вампирах Эволюция образа кровососа за последние 30 лет.

10 лучших фантастических сериалов 2015 года Бум супергероики, возвращение классиков и мультсериалы, которые лучше игровых шоу.

Палеоконтакт: встречи древних с пришельцами Человечество ждёт контакта с инопланетянами — но что, если он давно состоялся? Эту тему любят поднимать не только параучёные, но и фантасты.

Космонавты до Гагарина. Разоблачение мифа Исследователь космонавтики Антон Первушин разбирается, откуда появились слухи о погибших космонавтах, якобы летавших в космос до 12 апреля 1961 года.