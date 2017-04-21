Сервис Hulu заказал пилотный эпизод мистического сериала на основе серии комиксов Джо Хилла «Ключи Локков». Об этом сообщает издание Entertainment Weekly.
«Ключи Локков» — это серия комиксов в жанре кинговских ужасов: неприметные обыватели сталкиваются с паранормальными явлениями, переживают личные драмы и проходят преображение. От сравнения трудно удержаться ещё и потому, что Джо Хилл, сценарист комикса, — сын Стивена Кинга.
Пилотную серию поставит режиссёр «Доктора Стрэнджа» — Скотт Дерриксон. Шоураннером проекта выступит Карлтон Кьюз, продюсер сериалов Lost и «Мотель Бейтсов».
Наш обзор комикса
Комикс: «Ключи Локков. Добро пожаловать в Лавкрафт»
Ктулху тут ни при чём. Перед нами классический триллер в духе Стивена Кинга по сценарию его сына.
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