Сервисный космический аппарат состыковался с действующим спутником прямо на орбите

Американская компания Northrop Grumman объявила, что 25 февраля её сервисный аппарат MEV-1 успешно состыковался с коммерческим коммуникационным спутником Intelsat 901. Спутник полностью функционален, однако к концу 2019 года у него почти закончилось топливо. Это общая проблема всех космических аппаратов: во время миссии они могут рассчитывать только на тот объём топлива, который получили перед запуском. Когда оно заканчивается, аппарат превращается в космический мусор, даже если все его системы работают исправно.

В декабре инженеры отключили Intelsat 901 от сети, передали его функции другим спутникам и подняли на более высокую орбиту для стыковки с MEV-1. В конце марта, после нескольких проверок, MEV-1 снова выведет его на рабочую высоту. На протяжении пяти лет он будет питать системы спутника и выполнять за него необходимые манёвры.

MEV (Mission Extension Vehicle) рассчитан на несколько циклов стыковки и разделения и может работать на орбите в течение 15 лет. MEV-1 проекта после расстыковки с Intelsat 901 отправится помогать следующему спутнику. Однако Northrop Grumman уже запланировала запуск следующего аппарата. MEV-2 стартует в 2020 году — он будет обслуживать другой коммуникационный спутник Intelsat.

Компания хочет развить тему сервисной поддержки спутников ещё дальше: проводить аудит систем аппаратов, ремонтировать их или даже оборудовать новыми инструментами. И всё это — прямо на орбите.

Это хорошая новость ещё и потому, что обслуживание спутников поможет сократить количество космического мусора. Спутники, вышедшие из строя или просто израсходовавшие топливо, продолжают летать по орбите. Сейчас космические агентства стараются перед отключением аппаратов уводить их на орбиту захоронения — на 200 километров выше геостационарной — или, наоборот, на низкую орбиту, откуда они вскоре под действием земного притяжения входят в атмосферу и сгорают в плотных слоях.