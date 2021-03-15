«Шерлок Холмс уже не существует» — трейлер сериала «Нерегулярные части»

Netflix представил полноценный трейлер мистического сериала «Нерегулярные части» (в оригинале — The Irregulars).
В центре сюжета группа уличных подростков, которую нанимает доктор Ватсон для раскрытия сверхъестественных преступлений в Лондоне. Встает логичный вопрос: где легендарный Шерлок Холмс? Кажется, с ним что-то произошло.
Знаменитого сыщика в шоу сыграет Генри Ллойд-Хьюз («Убивая Еву»), а его помощника — Ройс Пирресон («Ведьмак»).
«Нерегулярные части» выйдут 26 марта.
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Дмитрий Кинский | 24.02.2021
Шоу выйдет в конце марта.
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