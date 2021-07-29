Шоураннер «Доктора Кто» и Джоди Уиттакер покинут сериал

BBC объявила, что шоураннер Крис Чибнелл и Джоди Уиттакер, исполнявшая роль Повелителя времени, покинут «Доктора Кто» после тринадцатого сезона и нескольких спешлов.
Об уходе Уиттакер разговоры ходят давно, а вот новость про Чибнелла стала неожиданностью. Кто их заменит, пока неизвестно.
Вот что сказала актриса по этому поводу:
Мое сердце полно любви к этому сериалу, к команде, которая за него отвечает, к фанатам, которые его смотрят, и к тому, что он привнес в мою жизнь. Я не знаю, как отблагодарить Криса за то, что он доверил мне свои невероятные истории.
Тринадцатый сезон «Доктора Кто» выйдет этой осенью. В Новый год состоится премьера спецэпизода, а весной и осенью 2022 года покажут еще два спешла.
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