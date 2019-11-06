The Hollywood Reporter сообщает о перестановках в команде сериала по «Дюне» под названием «Сестринство» — свой пост покинул шоураннер и сценарист Джон Спэйтс («Доктор Стрэндж», «Прометей», «Пассажиры»).

По данным издания, руководство Legendary TV осталось недовольно ранней работой Спэйтса и потому решило снять его с производства. Впрочем, на этом сценарист с франшизой не расстанется — он займётся сюжетом ещё не анонсированного сиквела «Дюны». Сейчас студия ищет замену.

Спэйтс работал и над сценарием первого фильма вместе с постановщиком Дени Вильнёвым. Сейчас картина находится на этапе постпродакшена. Сам Вильнёв закреплён и за «Сестринством» — он снимет пилот сериала.

Сценарист сохранит за собой должность исполнительного продюсера сериала — наряду с Вильнёвым и Брайаном Гербертом, сыном Фрэнка. Производством шоу занимается Legendary TV.

Бене Гессерит — тайное женское общество, созданное после Великого Джихада. Считается первой школой тренировки тела и разума; благодаря неустанным тренировкам члены организации получают ряд невероятных способностей. Бене Гессерит, по сути, занимаются евгеникой по отношению к правящим династиям — орден пытается сохранить ключевые генетические линии, в частности, Дома Атрейдес и Дома Харконнен. Главная цель ордена — вывести Квисац Хадераха, мужчину, что способен заглядывать в память предков по мужской и женской линии. Его ментальные способности позволяют объять пространство и время, что превращает его в оракула с даром предвидения.

«Дюна: Сестринство» станет эксклюзивом стримингового сервиса HBO Max. Даты выхода и актёрский состав пока неизвестны.

«Дюна» Вильнёва выйдет 18 декабря 2020 года.