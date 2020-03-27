В начале 2021-го Disney планировала выпустить на своём стриминговом сервисе сериал про бога обмана Локи. Однако пока что шоу, как и другие проекты студии, поставили на паузу из-за угрозы коронавируса.

Шоураннер воспользовался перерывом, чтобы немного приоткрыть завесу тайны о Локи и затрагиваемых сериалом тем. Понятное дело, важные детали он проспойлерить не мог, но вот что стало известно:

Я думаю, это борьба за его идентичность, за понимание, кто ты есть, кем ты хочешь быть. Меня притягивают персонажи, которые борются за самоконтроль. Если вы окинете взглядом прошедшие десять лет, на протяжении которых мы знакомы с Локи, то увидите, что в важные моменты жизни он постоянно лишался контроля. Его усыновили и тому подобное — все эти шаги в итоге вылились в злость по отношению к его семье. Майкл Уолдрон, шоураннер

Ранее мы узнали — спасибо фотографиям со съёмок и кадрам с «Суперкубка», — что трикстер столкнётся с организацией, обеспечивающей порядок в течении времени. Пока что официально эту фракцию так и не представили.

А ещё в сериале сыграет Гугу Эмбата-Ро — у неё одна из главных ролей. До этого СМИ сообщали, что к актёрскому составу сериала присоединились Оуэн Уилсон («Академия „Рашмор“», «Отель „Гранд Будапешт“») и София Ди Мартино (Yesterday, «В пустыне смерти»). Последняя якобы может сыграть Локи в образе женщины. А инсайдер Чарльз Мерфи утверждает, что в сериале появится актриса-трансгендер Анжелика Росс («Американская история ужасов: 1984»).