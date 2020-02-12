По данным СМИ, к актёрскому составу сериала Marvel Studios про бога-трикстера присоединилась Гугу Эмбата-Ро — её мы помним по ролям в эпизоде «Сан-Джуниперо» в «Чёрном зеркале», фантастических фильмах «Излом времени» и «Парадокс «Коверфилда» и озвучке в «Тёмной кристалле» от Netflix.

Подробности сюжета и роли держатся в секрете. Но автор Deadline отмечает, что актриса получила одну из главных ролей в сериале.

Пока что официально известно только о возвращении к роли Локи Тома Хиддлстона. Его мы уже видели в рекламном ролике, который студия показала во время «Суперкубка». До этого СМИ сообщали, что к актёрскому составу сериала присоединились Оуэн Уилсон («Академия „Рашмор“», «Отель „Гранд Будапешт“») и София Ди Мартино (Yesterday, «В пустыне смерти»). Последняя якобы может сыграть Локи в образе женщины. А инсайдер Чарльз Мерфи утверждает, что в сериале появится актриса-трансгендер Анжелика Росс («Американская история ужасов: 1984»).

Точной даты выхода сериала нет. По планам, он должен стартовать в начале 2021-го. А перед его релизом на Disney+ выйдут «Сокол и Зимний солдат» и «ВандаВижен» — уже в этом году.