Сериалы Marvel Studios, «Мулан» и сиквел «Миньонов»: ролики с Суперкубка

2 февраля в США прошёл Суперкубок — финальная игра футбольной лиги в сезоне 2019 года. Для зрителей она традиционно считается одним из главных телевизионных событий, поэтому кинокомпании и студии выкупают дорогие рекламные слоты для трейлеров и анонсов.

Вот что показали на этот раз — только главное:

Сериалы Marvel Studios

Ролик демонстрирует нарезку кадров из «Сокола и Зимнего солдата», «ВандаВижен» и «Локи». Сейчас судить рано, но даже эти отрывки дают понять, что на бюджет проектов не поскупились — полёты выглядят не хуже, чем на большом экране.

Зрители заметили несколько интересных деталей. Во-первых, в «ВандаВижен» нам показывают Ванду в традиционном костюме Алой Ведьмы из комиксов. В фильмах она подобный так и не надевала. Кадры, в целом, подтверждают слухи и начальный синопсис о жизни героев будто в старом ситкоме — местами чёрно-белом.

А ещё нам показали Локи в тюремной робе, на которой изображён знак TVA. Предположительно, речь идёт об организации Time Variance Authority, которая во всей Мультивселенной следит за вмешательством во временные потоки. Похоже, стражи порядка схватили Локи, куда-то исчезнувшего в «Финале» вместе с Тессерактом.

«Сокол и Зимний солдат» и «ВандаВижен» выходят в 2020-м, а «Локи» ждём в 2021-м.

«Миньоны: Грювитация»

Ожидаемый сиквел мультфильма-миллиардника расскажет, как знаменитые жёлтые человечки познакомились с молодым Грю из «Гадкого я». Так что картина одновременно и продолжение «Миньонов», и приквел «Гадкого я».

В российском прокате со 2 июля.

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«Человек-невидимка»

Новый ролик демонстрирует очередные мучения героини Элизабет Мосс от Человека-невидимки.

Триллер-переосмысление выйдет в России 5 марта.

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«Чёрная Вдова»

Новых кадров почти нет — только сцены экшена, которые мы видели в других трейлерах.

В планах на 30 апреля.

«Мулан»

Эпичный и завораживающий финальный трейлер «Мулан» демонстрирует шикарные сцены сражений, изумительные виды и спецэффекты вроде магических трюков главной злодейки.

В российском прокате — с 26 марта.

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«Соник в кино»

Ролик показывает спорстменов, которые хвалят синего ежа, а потом появляются динамичные кадры из самого фильма. Доктору Эггману (он же доктор Роботник) уделяется внимания не меньше, чем Сонику.

В прокате РФ — с 20 февраля.

«Тихое место 2»

Ещё один ролик внезапно посвящён герою Джона Красински. Похоже, в фильм действительно немало времени уделят флэшбекам и первым дням апокалипсиса.

Ждём в российском прокате с 19 марта.