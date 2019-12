В сети появились японские промо-материалы грядущего фильма про Соника, которые затизерили ещё один образ персонажа — в детстве. Да-да, встречайте — «малыш Соник»!

«Малыш Соник» появился также и на промо-постере, где он тоже держит подсолнух:

В соцсетях смекнули, на что переключится интернет после завершения «Мандалорца». Надо сказать, маркетологи выбрали удачное время — 27 декабря как раз выходит последний эпизод первого сезона.

