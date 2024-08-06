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Шоураннер «Властелина колец: Кольца власти» сравнил второй сезон с «Оппенгеймером»
Дмитрий Кинский
23 августа 12:39
241
1 минута на чтение
Шоураннер «Властелина колец: Кольца власти» Патрик Маккей рассказал, что второй сезон тематически напоминает «Оппенгеймер» Кристофера Нолана.
Маккей сравнил мощь колец власти с ядерным оружием, которое навсегда изменило мир.
Мы как бы сравниваем с «Оппенгеймером»: вы имеете дело с силой, которая изменит мир. И никто точно не знает, применят ее во благо или во вред. Быть может, и так, и сяк.
Создатель шоу пообещал, что в новых эпизодах зрители вместе с персонажами наконец впервые увидят, что делают кольца власти, какова их сила на самом деле.
Так что, надеюсь, это будет хорошая точка входа для людей, который не до конца понимали лор раньше.
Премьера состоится 29 августа на Amazon Prime Video.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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