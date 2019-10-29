Создатели сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс заявили, что покидают грядущую трилогию по «Звёздным войнам», которая должна была стартовать в 2022 году.

Такое решение творческий дуэт огласил спустя два месяца после того, как они заключили эксклюзивный контракт с Netflix о производстве проектов в течение нескольких лет.

Мы любим «Звёздные войны». Когда Джордж Лукас создал их, он создал и нас тоже. Разговоры о «Звёздных войнах» с ним самим и нынешней командой были для нас особенно волнительным этапом в жизни, и мы всегда будем обязаны саге, которая изменила всё. У нас ограниченное количество часов в день, и мы почувствовали, что не сможем уделять внимание сразу и «Звёздным войнам», и проектам Netflix. Так что мы с сожалением покидаем сагу. из заявления шоураннеров

Deadline подчёркивает, что при этом президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди оставила для них «открытую дверь».

К работе над новыми фильмами по «Звёздным войнам» сейчас также привлечены глава Marvel Studios Кевин Файги и режиссёр восьмого эпизода Райан Джонсон. Кроме того, на разных этапах производства находятся сериалы по вселенной — вот-вот выйдет первый сезон «Мандалорца» (второй уже снимают), а ещё готовятся шоу про Кеноби и приквел «Изгоя-один».