Героиня вышедшего в феврале этого года фильма «Чёрная Пантера» в исполнении Летишии Райт настолько понравилась аудитории и критикам, что ей посвятят отдельный комикс. Историю о том, что происходило с изобретательницей и главным техником Ваканды после потери Чёрной Пантеры во время космической миссии, конечно же, выпустит Marvel Comics. Младшая сестра Т’Чаллы должна стать новым лидером для своей страны.

Шури из «Чёрной пантеры» получит собственный комикс от Marvel 1

Над Shuri будет работать в том числе художник Леонардо Ромеро (комиксы о Капитане Америке, Соколином глазе и не только) и писательница Ннеди Окорафор. Первый выпуск серии появится в продаже в октябре этого года.

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В этом фильме главное действующее лицо не супергерой Т’Чалла, а Ваканда — идеальное общество равенства, прогресса и традиций.

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Владимир Макаров
Владимир Макаров
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