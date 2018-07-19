Героиня вышедшего в феврале этого года фильма «Чёрная Пантера» в исполнении Летишии Райт настолько понравилась аудитории и критикам, что ей посвятят отдельный комикс. Историю о том, что происходило с изобретательницей и главным техником Ваканды после потери Чёрной Пантеры во время космической миссии, конечно же, выпустит Marvel Comics. Младшая сестра Т’Чаллы должна стать новым лидером для своей страны.

Над Shuri будет работать в том числе художник Леонардо Ромеро (комиксы о Капитане Америке, Соколином глазе и не только) и писательница Ннеди Окорафор. Первый выпуск серии появится в продаже в октябре этого года.

Смотрите также «Чёрная Пантера» — это первая утопия от Marvel В этом фильме главное действующее лицо не супергерой Т’Чалла, а Ваканда — идеальное общество равенства, прогресса и традиций.