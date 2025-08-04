«Скарлет»: трейлер мрачного аниме от Мамору Хосоды

Мамору Хосода, режиссёр «Волчьих детей», «Летних войн» и «Ученика чудовища», возвращается с новым аниме «Скарлет» — мрачным средневековым фэнтези. Главная героиня — принцесса, отца которой убили заговорщики. Пытаясь отомстить его, она попадает в загробный мир. Если ей не удастся совершить возмездие, её душа растворится в пустоте.

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Трейлер очень не похож на типичное аниме от Хосоды: здесь нет ни милых детей, ни виртуальности, ни звериных ушек. Разве что тема семьи определённо есть.

Мультфильм выйдет в Японии 21 ноября, а в США 12 декабря. Российская премьера пока не объявлена, но весьма вероятна — японские студии сотрудничают с российскими прокатчиками. В ожидании «Скарлет» российские зрители пока могут пересмотреть «Летние войны», которые в августе выходят в повторный прокат.

Читайте также Мамору Хосода хотел стать вторым Миядзаки, а стал самим собой Дарья Беленкова 05.10.2018 66009 Рассказываем о режиссёре «Девочки, покорившей время» и «Летних войн». Он мечтал работать на студию Ghibli, ему не дали снять «Ходячий замок», а успеха он добился, когда начал творить от души.

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