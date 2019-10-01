Издание Variety опубликовало материал, в котором рассказало подробности о грядущих сериальных проектах Marvel Studios для Disney Plus. Напомним, в их число входят «Сокол и Зимний солдат», «Локи», «Ванда/Вижен», а также «Она-Халк», «Мисс Марвел» и «Лунный рыцарь».
- У компании уже есть несколько игровых сериалов на разных стадиях производства.
- Почти все сериалы Marvel Studios будут состоять из шести-восьми эпизодов. Бюджет каждого сезона будет сопоставим с бюджетом полнометражной картины — от 150 до 200 миллионов долларов.
- Большие бюджеты обусловлены желанием Файги сохранить качество полнометражных фильмов, к которому привыкли зрители. Глава студии уже провёл встречу с продюсерами шоу.
- На производство первых сезонов «Сорвиголовы», «Джессики Джонс», «Люка Кейджа» и «Железного кулака» для Marvel-Netflix ушло 200 миллионов долларов. Это примерно по 4 миллиона на серию без учёта сторонних факторов.
- Marvel Television и Джефф Лоэб, занимающиеся сторонними сериалами Marvel, так и останутся обособлёнными. Лоэб всё ещё отчитывается перед консервативным инвестором Marvel Entertainment Айзеком Перлмуттером. Раньше Перлмуттер курировал и проекты Файги, но из-за конфликта и разницы подходов продюсер едва не ушел. В итоге другие главы Disney отделили кинопроизводственное подразделение Marvel, и с тех пор Файги отчитывается перед Аланом Хорном и Аланом Бергманом.
- И хотя Marvel TV с Лоэбом запустило много успешных сериалов по комиксам издательства (вся линейка Marvel-Netflix, «Легион», «Агенты Щ.И.Т.» и «Агент Картер», «Одарённые» и другие) сейчас подразделение переживает не лучшие времена. «Агенты» закрываются, контракт на «Легиона» подошёл к концу, «Новые воины», «Призрачный гонщик» и мультсериал про Дэдпула отменены до начала производства. В работе у Marvel TV только «Беглецы» для Hulu (третий сезон выходит в декабре) и «Плащ и Кинжал» для Freeform (второй сезон завершился в апреле, на третий пока не продлили). Также подразделение занимается «Хельстромом» про героев с мистическими суперсилами и четырьмя потенциальными мультсериалами для Hulu.
- Издание отмечает, что Marvel TV может в ближайшее время сосредоточиться на анимационных сериалах (за исключением «Что, если…?» для Disney Plus), а вот все игровые шоу могут остаться за Marvel Studios.
Читайте также
Будущее сериалов по комиксам Marvel
Какие шоу придут на смену «Сорвиголове» и «Легиону» и что ждёт сериалы-ветераны вроде «Агентов Щ.И.Т.»?
Неснятые сериалы по комиксам Marvel: про Дэдпула и не только
Как мы не увидели шоу про людей, разгребающих завалы после супергероев и про Девушку-Белку — плюс фрагмент из неснятого сериала про Дэдпула.
Комментарии (Правила дискуссии)