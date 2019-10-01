Что будет дальше со студией Ghibli? Как поживает знаменитая студия после ухода на пенсию Хаяо Миядзаки и что в целом творится в индустрии аниме.

Фантастика и фэнтези: лучшие книги 2017 года Главная фантастика, вышедшая на русском в 2017 году, — от лунной «Игры престолов» и артбука по славянским сказкам до самого яркого фэнтези последних лет.