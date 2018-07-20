На 56-м году жизни умерла переводчица и писательница Мария Спивак. О печальной новости на своей странице в Facebook сообщила директор издательства «Фантом Пресс» Алла Штейнман.

Сегодня умерла Маша Спивак. Моя дорогая подруга, прости, что не уберегли тебя. RIP. Подробности про дату похорон будут позже. Алла Штейнман

Мария Викторовна Спивак родилась 26 октября 1962 года. По специальности она была инженером-математиком. Её имя приобрело широкую известность после того, как в издательстве «Махаон» вышел ее перевод «Гарри Поттера» (вызвавшие противоречивую реакцию), но в её послужном списке немало других книг. За свои переводы Мария Спивак номинировалась на несколько премий.

Наше интервью с Марией Спивак Мария Спивак: «Гарри Поттер» — это религия» Переводчица рассказывает, почему имена надо переводить, о своих отношениях с фанатами «Гарри Поттера» и собственных книгах.